Предисловие

Здравствуйте! «Учебник», на страницах которого вы оказались, предназначен для тех, кто хочет научиться писать ботов для Telegram с использованием библиотек pyTelegramBotAPI (Уроки 1-12) и aiogram (урок 13 и новее). Автор не ставил собой целью сделать всеобъемлющую документацию, а лишь познакомить читателя с прекрасным миром ботов.

Предполагается, что читатель уже знаком с языком Python и способен самостоятельно настроить virtual environment (venv), а также перевести текст возникающих ошибок и хотя бы их загуглить.

Если же вы начали изучать язык только вчера/на прошлой неделе/в прошлом месяце, то, наверное, этот учебник пока ещё не для вас.

Новичкам рекомендуется – после ознакомления с языком Python, разумеется, – читать уроки по порядку, более продвинутые разработчики вольны использовать «учебник» в режиме справочника.

Все исходные коды к урокам расположены в этом репозитории, а обсудить материал можно в Telegram-чате.

Поблагодарить автора (материально) можно здесь. Перевод является добровольным и безвозмездным. Вам несложно, а мне приятно :)

ℹ️ также доступна вторая версия книги, посвящённая преимущественно фреймворку aiogram.